İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş

Son dakika haberleri: Denizli Pamukkale'de deprem oldu (14 Nisan 2018 Cumartesi son depremler)

Denizli'de korkutan bir deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğünde olduğu aktarılan depremin Pamukkale ilçesinde saat 15.04 sıralarında olduğu kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı. Vatandaşlar, deprem için "Denizli beşik gibi sallandı. Denizli, yine fena sallandı. Dünden bu yana orta şiddette dördüncü deprem" ifadelerini kullandı. Kandilli'nin son verilerine göre, 15:17'de Denizli Pamukkale Irlıganlı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8.0 kilometre, büyüklüğü ise 2.2 olarak kaydedildi

Son dakika haberleri: Denizli Pamukkale'de deprem oldu (14 Nisan 2018 Cumartesi son depremler)

Denizli'de deprem oldu.

AFAD'ın son verilerine göre saat 15.04'de Denizli Pamukkale'de 11.26 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Esntitüsü'nün verilerinde ise yaşanan depremin 10 kilometre derinlikte, 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kandilli'nin son verilerine göre, 15:17'de Denizli Pamukkale Irlıganlı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8.0 kilometre, büyüklüğü ise 2.2 olarak kaydedildi.

Deprem anında vatandaşlar sosyal medya üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:

"#Denizli beşik gibi sallandı deprem oldu.

Denizli, yine fena sallandı. #deprem #denizli 

Yine sallandık... Dünden bu yana orta şiddette dördüncü deprem... #Denizli

Az önce Denizli'de deprem oldu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli #deprem #Pamukkale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.