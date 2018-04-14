Denizli'de korkutan bir deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğünde olduğu aktarılan depremin Pamukkale ilçesinde saat 15.04 sıralarında olduğu kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı. Vatandaşlar, deprem için "Denizli beşik gibi sallandı. Denizli, yine fena sallandı. Dünden bu yana orta şiddette dördüncü deprem" ifadelerini kullandı. Kandilli'nin son verilerine göre, 15:17'de Denizli Pamukkale Irlıganlı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8.0 kilometre, büyüklüğü ise 2.2 olarak kaydedildi

Denizli'de deprem oldu.



AFAD'ın son verilerine göre saat 15.04'de Denizli Pamukkale'de 11.26 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Esntitüsü'nün verilerinde ise yaşanan depremin 10 kilometre derinlikte, 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.



Kandilli'nin son verilerine göre, 15:17'de Denizli Pamukkale Irlıganlı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8.0 kilometre, büyüklüğü ise 2.2 olarak kaydedildi.



Deprem anında vatandaşlar sosyal medya üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:



"#Denizli beşik gibi sallandı deprem oldu.



Denizli, yine fena sallandı. #deprem #denizli



Yine sallandık... Dünden bu yana orta şiddette dördüncü deprem... #Denizli



Az önce Denizli'de deprem oldu."



ulusal.com.tr