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Son Dakika haberleri... Depremin ardından Gaziosmanpaşa'da çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı

Çanakkale Ayvacık'taki 5.4'lük depremin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltıldı.

Son Dakika haberleri... Depremin ardından Gaziosmanpaşa'da çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı

Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltıldı.

Karadeniz Mahallesi 1175. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

Durumu fark eden apartman sakinleri, belediye yetkililerine haber verdi. Binayı inceleyen zabıta ekipleri, tahliye ettiği binanın giriş kapısını mühürledi.

Daha önce demir çubuklarla desteklendiği görülen binanın 30 yıl önce yapıldığı öğrenildi.

Etiketler; #çanakkale #Ayvacık #deprem #istanbul
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