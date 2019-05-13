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Son dakika haberleri... Dev FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

Son dakika haberleri... Dev FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları öne sürülen 64 eski polisten 46'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen eski polis memuru 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 46 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Etiketler; #fetö #polis
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