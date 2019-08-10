MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajı paylaştı.



Bahçeli, şunları belirtti:



"Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı’na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz.



Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum.



Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır.



Haç faraziyesini yerine getiren kardeşlerime gönül dolusu selamlarımı iletiyor, ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum. Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın, küçükler sevgiyle kucaklansın.



Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim’den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir."



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