Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim için tarih telaffuz etti. Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin 3 Kasım 2019 tarihine kadar dayanmasının kolay olmadığını söyledi. Bahçeli, 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçim yapılması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli, "Şerefli Türk Milleti, şerefsiz mihrakların hakkından gelecektir, gelmek zorundadır. Terörizm fail ve figüranları çok olan bir ihanettir, alçaklıktır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce haizdir. Ok yaydan çıkalı çok olmuştur. Bayrağı indirmeye teşebbüs eden paldür küldür gömülecektir. Müzakere arayışları kapalı, uçurumun dibindedir." dedi.



Bahçeli şunları söyledi:



"Türkiye silah ve bomba ile teslim alınamaz. Zalimler mazlumlara üstünlük kuramaz. Terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmek milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yüktür. Devletin birliğine kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir. Hainler ve arkalarındaki şer güçler emellerine ulaşamayacaktır.



OK YAYDAN ÇIKALI ÇOK OLDU



Terör yasa dışıdır, insanlık dışıdır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce sahiptir. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Taviz yok, geri adım yok, mücadeleden dönüş yoktur. Bayrağı indirmeye teşebbüs eden paldür küldür gömülecektir. Müzakere yolları kapalıdır. Milletçe kazanacağız, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz.



DUMA'DAKİ SALDIRI KÜRESEL GÜÇLERE ALET EDİLDİ



7 Nisan 2018 tarihinde Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı küresel sistemi germiştir. İnsanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke bu saldırının Esed tarafından yapıldığını söylerken, Rusya tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih etmiştir. Suriye'de masumlar hayatını kaybederken Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir.



ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi.



ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı.



Kabulü olmayan barbarlığa insanlık haklı tepki göstermiştir. Başta ABD ve İngiltere Esad'ın yaptığını söylemiş. Rusya beklendiği üzere bunu düşünmemiştir. Suriye'de masumlar hayatlarını kaybederken, Suriye'deki güç mücadelelerine nüfuz edilmiştir. Şayet füzeler atılırsa Rusya rejimi savunacağını ilan etmiştir. ABD başkanı yeni yetme ergen gibi Rusya'ya meydan okudu. Gerilim bununla da kalmadı. Rusya Doğu Akdeniz'de tatbikat yapılacağını ve Suriye'ye 50 KM'den fazla yaklaşanı vuracağını söyledi. Ekonomik tetikçiler boş durmamıştır. Döviz fiyatları fren tutmayarak yükselmiştir. Suriye emperyalizmin şiddetli hesaplaşmalarına hedef olmuştur. ABD, İngiltere, Fransa 100 füze atarak harekat yapmıştır. Küçük çaplı bu harekat mesaj yollamıştır. İran bu harekata tepki göstermiştir. Rusya'nın karşılık vermeyerek eleştirmesi ABD ile gizli kapaklı hesapların olduğunu göstermekterdir. Rusya ile ABD arasındaki tartışmanın sakinleşmesi için Türkiye'nin tavrı tartışmasız yerindedir. Harekatın bundan sonraki etapları giderek gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 7 yıldır süren savaşta ABD başta olmak üzere çok sayıda ülke kimyasal silah kullanımını kirmızı çizgi belirlemişti. Ancak geçen sürede önleyici bir adım atılmamıştır. Zalim Esad hala koltuğundadır. Masumların canı üzerinden pazarlık yapılıyorsa, tek suçlu despot Esad ve terör örgütleri değildir. İnsan haklarına kıyan tüm ülkeler apaçık ortadadır. Esad cezalandırılmalıdır, buna diyecek yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğüne Suriyeliler karar vermelidir. Cinayet ve cehaletin bedeli terör örgütleri ile birlikte ödetilmelidir. Tarihin ibretlik yıkımlarından birisi bu ülkede görülmüştür. Bütün bunlara sees çıkarmayarak, varını yoğunu IŞİD'le mücadeleye adayanlar, bunlar insanlık dramı değildi de şimdi mi çığlıklar duyulur olmuştur? Kimyasal silah kullanmak elbette ki insanlık suçudur ancak, kimyasal silahlardan daha çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, İngiltere, Fransa'nın aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Asıl niyetler başkadır. Burada rejimi cezalandırma adı altında başka emeller bulunmuştur. Asıl gaye küresel emperyalist hesaplardır. Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Membiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir. Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır.



16 Nisan referandumuna tüm siyasi partiler saygı göstermelidir. Dün Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kabulünün birinci yılını geride bıraktık. Yasama, yürütme ve yargı daha kuvvetli bir yapıya kavuşmuştur. Geride kalan bir yılda sistemin ruhuna uygun olarak siyasi partilerin yasal ittifakının zemini de hazırlanmış, alt yapı tesis edilmiştir. Milli duruşu sulandırmak, gafil inançları diri tutmaya çalışılması farkedilmektedir. Parlamenter sisteme dönüş ifadeleri tasvip etmiyoruz. CHP ve yardakçılarını Adem'e mecbur bırakıyoruz. Bizim yeminimiz bu devletin bekasını korumaktır. Yenikapı 'ya sadığız. Türk Milleti'nin bekasına herkes sadık kalmalıdır. Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmektedir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandrmadı, kazandırmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi tamamı ile meşrudur. CHP saygı görmek istiyorsa, millete saygı göstermeyi öğrenmelidir. CHP'li güdümlü yöneticiler kirli ağızlarını yıkamalı, zehirli dillerini tedavi ettirmelidir. Milletin iradesini tanımayanı millet tanımaz. Aziz milletimizin tanımadığını biz de tanımayız, takmayız. CHP'nin oturma eylemi fikren sakattır. Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdumu kalkmayı bilmezler. CHP isterse amuda kalksın, ister parende atsın çabaları beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden dönüş yoktur. CHP'nin kıvranıp durması nafiledir. Cumhurun kararı tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhattap bulursa derdini Cibali karakoluna anlatsın.



Bizde inanç, iman, adanmışlık, adamlık vardır. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutlu üllkülerimiz vardır. Çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir. Biz siyaseti milletimizin çıkarları için yaparız. Yeri gelirse eleştirileri muhattaplarına söyleriz. Kimseden korkmayız. Milletin rotasından sapmayız, neysek oyuz. CHP gibi olamayız, çürük ipten tutamayız. Terörün siyasi şubesine hoş bakamayız. Katranı kaynatmakla olmaz şeker, insanın cinsi neyse ona çeker. Bizim kalbimiz Türk'lük için çarpar. Varsın CHP'li yöneticiler Edirne cezaevinin etrafında dolansın, Pensilvanya'ya el sallasın. Zeytin Dalı'na karşı güçbirliği yaptılar, FETO'ya umut bağlamışlardı. HDP, CHP, İP mutabakatı vardır. Tencere yuvarlana yuıvarlana, patırtı kütürtü ile kapağını bulmuştur.



ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."



ulusal.com.tr