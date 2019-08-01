Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'nin İyi Partililere çağrısı sonrası Meral Akşener'den flaş paylaşım: Sayın Erdoğan... Parti hesabından bu video paylaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Partililere çağrısı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabını ekleyerek "Sn. @RTErdogan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı. Öte yandan İyi Parti sosyal medya hesabından da Akşener'in "Ay harika ya" ifadelerini kullandığı bir video paylaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Partililere çağrısı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk paylaşım geldi.



Akşener, Bahçeli'nin "Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır." paylaşımını alıntıladı.



"SAYIN ERDOĞAN, YİNE NE DEDİN BU ARKADAŞA?"



Akşener, "Sn. @RTErdogan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullanarak, Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili soru sordu.



İYİ PARTİ HESABINDAN PAYLAŞIM



Öte yandan İyi Parti sosyal medya hesabından da Akşener'in "Ay harika ya" ifadelerini kullandığı bir video paylaşıldı.



ulusal.com.tr



