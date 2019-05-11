MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK kararına, kimin hesabına nasıl gelirse değil, anayasa, hukuk çerçevesinde yaklaşıp karar vermişse saygı duymaktan öte yapılacak bir şey yoktur. Aleyhimize de olsa saygı duymalıyız lehimize de olsa saygı duymalıyız. (Kılıçdaroğlu'na yaptığı dokunulmazlık çağrısı) Fezleke ile bir genel başkanı TBMM'ye taşımak yerine kendisinin iradesiyle TBMM'ye gelmesini demokratik açıdan daha ahlaki bulduğumu ifade etmek için o teklifte bulundum. (Seçim stratejisi) Biz bunu 'hemşehri harekatı' olarak nitelendiriyoruz. Sıradaki toplantıyı Doğu ve Güneydoğu illerimizin başkanları ile yapacağız. Bitlisli Bitlislinin yanına gidecek. Mitingde göz göze geliyorsunuz da gönül gönüle gelemiyorsunuz. Bizim gönül gönüle gelmemiz lazım. Kapı çalmakla gönül çalmayı birbiriyle kaynaştırarak bir yol bulmalıyız. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin 25'ini Cumhur İttifakı kazanmışken, buraya bir itiraz yapmıyorsunuz. Halkı da CHP'ye oy vermiş kardeşlerimizi de aldatmanın gereği yok. 28 bin oydan 13 bin oya düşerken bu kadar oyun nereden çalındığının üzerinde mutabakat kuracakları yerde hırsızın üstünü örtmenin bir manası yok. Dört pusulayı da dahil etmiş olsa hırsızı kovalamaktan bu millet vazgeçmeyecek. MHP de vazgeçmeyecek. Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem"