Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerinin ardından paylaşımda bulundu.
Can Yılmaz, "Ben Cem Yılmaz'ı kardeşim gibi severim..." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ
Bahçeli, şu yorumları yapmıştı:
"Türkiye'de televizyonlar, olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce 'önce bir elbiseni değiştir' derim. Kravat tak hatta takma, başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem."
ulusal.com.tr
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerinin ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim..." paylaşımı yaptı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerinin ardından paylaşımda bulundu.