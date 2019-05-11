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Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Can Yılmaz: Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerinin ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim..." paylaşımı yaptı

Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Can Yılmaz: Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" sözlerinin ardından paylaşımda bulundu.

Can Yılmaz, "Ben Cem Yılmaz'ı kardeşim gibi severim..." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

Bahçeli, şu yorumları yapmıştı:

"Türkiye'de televizyonlar, olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce 'önce bir elbiseni değiştir' derim. Kravat tak hatta takma, başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cem yılmaz #can yılmaz #devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YSK kararına, kimin hesabına nasıl gelirse değil, anayasa, hukuk çerçevesinde yaklaşıp karar vermişse saygı duymaktan öte yapılacak bir şey yoktur. Aleyhimize de olsa saygı duymalıyız lehimize de olsa saygı duymalıyız. (Kılıçdaroğlu'na yaptığı dokunulmazlık çağrısı) Fezleke ile bir genel başkanı TBMM'ye taşımak yerine kendisinin iradesiyle TBMM'ye gelmesini demokratik açıdan daha ahlaki bulduğumu ifade etmek için o teklifte bulundum. (Seçim stratejisi) Biz bunu 'hemşehri harekatı' olarak nitelendiriyoruz. Sıradaki toplantıyı Doğu ve Güneydoğu illerimizin başkanları ile yapacağız. Bitlisli Bitlislinin yanına gidecek. Mitingde göz göze geliyorsunuz da gönül gönüle gelemiyorsunuz. Bizim gönül gönüle gelmemiz lazım. Kapı çalmakla gönül çalmayı birbiriyle kaynaştırarak bir yol bulmalıyız. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin 25'ini Cumhur İttifakı kazanmışken, buraya bir itiraz yapmıyorsunuz. Halkı da CHP'ye oy vermiş kardeşlerimizi de aldatmanın gereği yok. 28 bin oydan 13 bin oya düşerken bu kadar oyun nereden çalındığının üzerinde mutabakat kuracakları yerde hırsızın üstünü örtmenin bir manası yok. Dört pusulayı da dahil etmiş olsa hırsızı kovalamaktan bu millet vazgeçmeyecek. MHP de vazgeçmeyecek. Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem"
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