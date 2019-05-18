Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, (DHMİ) dün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'deki seferler ilgili bir açıklama yaptı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), dün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'deki seferler ilgili bir açıklama yaptı.



DHMİ, hava şartlarından dolayı İstanbul hava sahasında aksamalar yaşandığını ancak divert sayısının az olduğunu vurguladı.



DHMİ'nin açıklaması şöyle:



"Hava koşulları nedeniyle 17.05.2019 günü İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildiğine dair bazı medya organlarında yayınlanan haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür.



Havacılığın en önemli ilkesi uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması olup tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz meteorolojik koşulların bulunduğu zaman dilimlerinde bu koşulların sağlanması amacıyla gerekli tedbirler hızla hayata geçirilmektedir.



Bu kapsamda İstanbul hava sahasında beklenen, içerisindeki yatay ve dikine şiddetli hava akımları, türbülans, düşük görüş şartları, buzlanma gibi hava aracının uçuşunu imkansız hale getiren ve pilotlar tarafından katil bulut olarak adlandırılan cb bulutları, özellikle 1.500 feet altında iniş /kalkış hattında hava araçlarının kaza kırımına yol açmaktadır.



Bu nedenle söz konusu cb bulutlarının oluştuğu tüm hava sahalarında hava trafiğinin bekletilmesi, kalkışların durdurulması ya da gerektiği durumlarda trafiklerin başka meydanlara yönlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir.



Söz konusu hava olayının yaşanacağı saatlerde sadece İstanbul Havalimanı'nda değil tüm İstanbul hava sahasında uçuş can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen önlemler alınmıştır. Bu doğrultuda İstanbul Havalimanı'nda 468 seferden sadece 8’si, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 94 seferden sadece 2’si divert edilerek başka havalimanlarına yönlendirilmiştir.



Bu süreçte Kuruluşumuz personelinin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir emniyetsizlik yaşanmamıştır."



ulusal.com.tr