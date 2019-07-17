Son dakika haberleri... Diplomat Osman Köse, Erbil'de şehit oldu

Erbil'deki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden konsoloslukta görevli diplomatın Osman Köse olduğu öğrenildi

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün Erbil'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin cenazesi Erbil'den uçakla Türkiye'ye getirilecek.



Şehit Osman Köse'nin saldırı sonrası kaldırıldığı Erbil Rizgari Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.



Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

