Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400, ABD ve NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump, Türkiye'ye bir yaptırım istemiyor. S-400 sistemi sürekli açık olacak ki, herhangi bir tehlike olduğunda tespit edecek, açık olmazsa tehdit geldiğini nereden anlayacaksınız. CAATSA ile ilgili şu anda herhangi bir netlik yok, Trump'ın bunu erteleme hatta uygulamama yetkisi var. ABD yönetiminden bizim beklentimiz de bu." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil. NATO'da kararlar oybirliği ile alınır, bir ülke bile itiraz etse aksi bir karar alınamaz." ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.



Çavuşoğlu, S-400 ile ilgili ortak teknik heyete dair "ABD henüz teklifimize yanaşmadı" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump olduğunu görüyoruz



ABD'nin içinden farklı sesler geliyor, Trump'ın açıklamasından sonra bu farklı seslerin azaldığını görüyoruz.



Trump, Türkiye'ye bir yaptırım istemiyor.



Ortada belirsizlikler var ama değişmeyen bir gerçek var, biz S-400'ü aldık.



Pompeo'ya Trump'ı desteklemesini söyledim.



S-400 bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir ürün değil, başka bir ülkeye ya da herhangi bir ülkenin savunma sistemlerine saldırı için alınan bir sistem değil.



S-400, barışı korumak için alınan bir sistem.



S-400 sistemi sürekli açık olacak ki, herhangi bir tehlike olduğunda tespit edecek, açık olmazsa tehdit geldiğini nereden anlayacaksınız.



CAATSA ile ilgili şu anda herhangi bir netlik yok, Trump'ın bunu erteleme hatta uygulamama yetkisi var.



ABD yönetiminden bizim beklentimiz de bu."



NATO



Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil.



NATO'da kararlar oybirliği ile alınır, bir ülke bile itiraz etse aksi bir karar alınamaz."



ulusal.com.tr