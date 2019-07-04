Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump, S-400 ve F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde yaptırım konusuna dair "Trump'ın basının önünde ikili görüşmede bunu açıkça söylemesi önemli" dedi. Çavuşoğlu, S-400 ve F-35 konularına ilişkin ise "S-400 bitmiş bir anlaşmadır, artık teslim süreci konuşuluyor, S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim. Trump, F-35 konusunda da fikrini açık ve net söyledi, ama her şey Trump'ın söylediği gibi olacak diye çok iyimser olmaya gerek yok, temkinliyiz." ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"(G-20 Zirvesinde Trump ile görüşmesinde yaptırım konusu) Trump'ın basının önünde ikili görüşmede bunu açıkça söylemesi önemli.



Trump işbaşına geldiğinde de biz Patriot almak istediğimizi ABD'ye iletmiştik, bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım, Trump'ın iki senesinde de Patriot konusunda dönüş olmadı.



ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor, ancak Trump'ın herkesin önünde bunu söylemesi farklı söylemleri azalttı.



Trump'ın açıklamasının Kongreyi de etkilediğini düşünüyoruz, ancak biz de burada iş düşüyor, biz de Kongreye anlatıyoruz.



Biz diplomasi ile bütün meseleleri çözmek istiyoruz, bu yoldan temaslarımızı, müzakerelerimizi sürdürüyoruz.



S-400 bitmiş bir anlaşmadır, artık teslim süreci konuşuluyor, S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim.



Trump, F-35 konusunda da fikrini açık ve net söyledi, ama her şey Trump'ın söylediği gibi olacak diye çok iyimser olmaya gerek yok, temkinliyiz.



(S-400 Barış Konuşlandırması) Bu tür teknik şeyler hiç konuşulmadı, zaten S-400 bir savunma sistemidir, acil bir durum olduğu zaman devreye girecek, durup dururken niye devreye girsin, maliyeti çok yüksek, oyuncak diye almadık ki"



ulusal.com.tr