Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez, S-400'ler Türkiye'ye gelecek ve konuşlanacak. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.



Bakanlar görüşmenin ardından basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.



Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz" dedi.



ABD'ye F-35 yanıtı veren Çavuşoğlu, "Türkiye aldığı karardan vazgeçmez, S-400'ler Türkiye'ye gelecek ve konuşlanacak. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez" ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr