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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sınırımızın ötesindeki teröristleri temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur."

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sınırımızın ötesindeki teröristleri temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur."

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #Mevlüt Çavuşoğlu #YPG #pkk #deaş
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