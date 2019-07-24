Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tehdit artıyor, sabrımız tükendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz. (Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Tehdit artıyor, sabrımız tükendi. Mutabakata varamazsak gereğini yapacağız." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüştü.



Açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz.



(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil.



Tehdit artıyor, sabrımız tükendi.



Mutabakata varamazsak gereğini yapacağız.



Bir an önce Halkbank davası kapanmalı."



ulusal.com.tr