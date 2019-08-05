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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği, mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın. Asya’nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz." dedi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansında konuştu. Çavuşoğlu, "Asya dünyanın ekonomi merkezi haline gelmektedir." dedi, "Yeniden Asya Girişimi"nin başlatıldığını duyurdu. Çavuşoğlu ayrıca Yunanistan'a da bir mesaj verdi; "Sırf müzakere yapmak için masaya oturmayacağız." uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"(Doğu Akdeniz) Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın.

KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs bizim milli davamızdır.

Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir.

İdlip’te yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim.

Irak ve Suriye’de huzur olmadan Ortadoğu’da denge kurulamaz.

Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeniden asya #Mevlüt Çavuşoğlu
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