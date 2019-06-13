Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 gerilimi sonrası F-35 pilotlarının eğitimini durdurması ve Doğu Akdeniz'de GKRY'nin tehdit dolu açıklamalarını Aydınlık'a değerlendirdi. Çavuşoğlu, S-400 konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu vurguladı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma kararlılığını kıramayan ABD, peş peşe tehdit açıklamalarında bulundu. Buna rağmen bir sonuç elde edemeyen ABD yönetimi, bir süre önce Milli Savunma Bakanlığı'na diplomasiye aykırı bir mektup gönderdi. ABD'nin son hamlesi de Türk pilotlarının F-35 eğitimlerine son vermek oldu. Rusya cephesinden ise Türkiye ile birlikte hareket ettiklerine ilişkin çok sayıda açıklama geldi. Hatta, Türkiye'ye gönderilecek S-400 bataryalarının üretim bandından çıktığı ve sevkiyat için hazırlandığı belirtildi. ABD'nin tehditleri devam ederken Rusya ve Türkiye'nin ortak S-500 füze savunma sistemi üretme kararlığı da iki ülkenin ortak gündemi haline geldi.



AYDINLIK'A KONUŞTU



Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika gündemine ilişkin kritik konularla ilgili Aydınlık'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Dışişleri Bakanına ilgi yoğundu. "Türkiye olarak S-400 konusunda kararlıyız" diyen Çavuşoğlu "ABD'nin bu konuda söylediği yeni bir şey yok. Biz S-400'ten vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.



'KULAK ASMIYORUZ'



Doğu Akdeniz'de ABD ve İsrail ile birlikte gerilimi artıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fatih sondaj gemimizin personeline yönelik tutuklama kararını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Onlar sadece konuşur, biz kulak asmıyoruz" dedi.



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