Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı:"AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek"

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemiz, kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya devam edecek, bu yöndeki faaliyetlerini daha da artıracaktır"



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