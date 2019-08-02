Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması: Teklifleri yeterli değil! Türkiye'ye geliyorlar

Dışişleri Bakanlığı tarafından sınıra güvenli bölge konusunda ABD heyetinin yeni teklifle gelmesi gerektiği belirtildi. ABD'nin teklifinin yeterli olmadığını belirten bakanlık, "Oyalamaya dönüşmesine izin vermeyiz" açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. 3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek." şeklinde konuştu

Dışişleri Bakanlığı, sınıra güvenli bölge konusunda açıklama yaptı.



Bakanlık, ABD heyetinin yeni teklifle gelmesi gerektiğini kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin teklifinin yeterli olmadığını belirtti.



Sınıra güvenli bölge konusunda devam eden açıklamada, bakanlık tarafından "Oyalamaya dönüşmesine izin vermeyiz" ifadeleri kullanıldı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şunları belirtti:



"ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız.



3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek.



(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi) İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz."



ulusal.com.tr