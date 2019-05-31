Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır" açıklaması yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi.



Aksoy, şunları söyledi:



"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.



Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."



ulusal.com.tr