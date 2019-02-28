Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çermik’te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim." açıklaması yaptı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması üzerinde savcının 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı belirtildi.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), gözaltına alınma olayıyla ilgili inceleme başlattı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim." ifadeleri yer aldı.



ulusal.com.tr