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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı. 8 işçinin de iş akitleri askıya alındı

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP'li Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı. 

TRT Haber'in haberine göre, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alındı. 

Ayrıca, terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırıldı. 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verildi. 

Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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