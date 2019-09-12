Son dakika haberleri... Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 şehit, 13 yaralı

Bölücü terör örgütü PKK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında köylüleri hedef aldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Odun toplamaya giden köylülerimizin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği" belirtildi.

Saat 18 sıralarında yaşanan hain saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş da ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunması için operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, faillerin yakalanması için tüm imkânların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Terör saldırısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi" ifadesini kullandı.

Saldırıdan birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına terör saldırısı uyarısında bulunmuştu.

ulusal.com.tr

