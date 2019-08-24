Galatasaray 97 gün sonra taraftarıyla buluşuyor
Galatasaray 97 gün sonra taraftarıyla buluşuyor
Arabuluculuk sınavına rekor başvuru
Arabuluculuk sınavına rekor başvuru
Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalığı açıklaması
Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalığı açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.

Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #son dakika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.