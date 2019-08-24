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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: Şehit polis sayısı 2'ye yükseldi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole yuvarlanması sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu, 4 özel harekat polisi yaralandı

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: Şehit polis sayısı 2'ye yükseldi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 1 özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.

Helikopterle Diyarbakır'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralı 5 polisten 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #son dakika
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