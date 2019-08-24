Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole yuvarlanması sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu, 4 özel harekat polisi yaralandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 1 özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.



Helikopterle Diyarbakır'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralı 5 polisten 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.