Son dakika haberleri... Diyarbakır'daki saldırının ardından Doğu Perinçek'ten açıklama

Diyarbakır Kulp kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş yaralandı.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Perinçek, "Analarımızın HDP/PKK’yı boğduğu bu günlerde, Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde odun toplayan köylülerimize PKK'lı teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Perinçek, "Analarımızla, devletimizle ve bütün milletimizle PKK terörünün kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr