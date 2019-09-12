Son dakika haberleri! Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası herkes ABD'nin bu mesajını paylaşıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 kişinin şehit olduğu belirtildi.

ABD'NİN DİKKAT ÇEKEN MESAJI

Saldırıdan sonra akıllara ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yaptığı mesaj geldi.

Bakanlık, 6 Eylül tarihinde yaptığı uyarıda Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyarmıştı.

Uyarıda, bakanlık tarafından ABD vatandaşlarından Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine gitmemesi istenmişti.

Uyarıda, söz konusu bölgelerde terör saldırılarını sürdürdüğü belirtilmiş, turistik bölgeler ile alışveriş merkezleri, hükümet binaları, oteller, kulüpler, ibadet yerleri, havaalanları ve kamuya açık yerlerin hedef alındığı ifade edilmişti.

ulusal.com.tr