Son dakika haberleri! Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili operasyon yapıldı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tespit edilen adreslere yapılan baskında, HDP İlçe Başkanı A.K. ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için de operasyon devam ediyor.

Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

ulusal.com.tr