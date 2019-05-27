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Son dakika haberleri... Diyarbakır Hazro'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır Hazro'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

KAYAPINAR'DA DA KAVGA

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaldırım Mahallesi'nde, Mehmet Emin Açıkgöz (29) ile Neytullah Bulut (34) arasında hayvan otlatma konusunda çıkan tartışma kısa sürede silah ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Bulut ve Açıkgöz ağır yaralandı.

Neytullah Bulut, 112 Acil Servis ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Emin Açıkgöz de ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #Hazro
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