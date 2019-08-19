İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.



Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.



Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.



YÜZLERCE GÖZALTI



Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.



ulusal.com.tr