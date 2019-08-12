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Son dakika haberleri! Diyarbakır Silvan Lice'de deprem oldu (12 Ağustos 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

AFAD verilerine göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saat 16.34'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin Silvan ilçesinde meydana geldiğini aktardı

Son dakika haberleri! Diyarbakır Silvan Lice'de deprem oldu (12 Ağustos 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Diyarbakır'da deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, deprem, Lice ilçesinde oldu.

Bilgilere göre, saat 16.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2.

Kandilli Rasathanesine göre ise deprem, Silvan ilçesinde meydana geldi.

Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #diyarbakır #lice #deprem
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