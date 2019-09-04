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Son dakika haberleri! Diyarbakırlı acılı baba Şahap Çetinkaya: Çocuğumun beynini yıkadılar, kendi emellerine kurban ettiler

Diyarbakırlı Şahap, 11 çocuğundan 17 yaşındaki S.’yi HDP’den soruyor. Baba Şahap Çetinkaya üzgün, öfkeli ama kararlı. ‘O şerefsizler oğlanı Suriye’ye kaçırdı, geri alana kadar burdayım’ diyor. Yanında karısı ,dört çocuğu, konu komşusu, delikanlıyı kurtarmak için dün sabahtan beri evlat nöbetinde

Son dakika haberleri! Diyarbakırlı acılı baba Şahap Çetinkaya: Çocuğumun beynini yıkadılar, kendi emellerine kurban ettiler

Diyarbakır’da Hacire Ana’dan sonra dört aile daha HDP’nin kapısına dayandı. 

Acılı babalardan Şahap Çetinkaya, içini Aydınlık'a dökerken gözyaşlarını tutamadı. 

Oğlunu cuma günü kaybolduğunu belirten baba, polise haber verdiklerini söyledi. 

Çetinkaya, polisin edindiği bilgilere göre oğullarının Mardin Midyat’a geldiğini, buradan Suriye’ye geçtiğini belirtti. 

Baba Çetinkaya, şunları söyledi:

"Buraya (İl Binasına) gidip geliyordu. 

Çocuğumun beynini yıkadılar, kendi emellerine kurban ettiler. 

Bunların çocuğu yok mu? Öyle partiseverse, dağseverse kendi çocuğunu göndersin. 

Bunların yaptığı zulümdür"

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #son dakika haberleri #Fevziye Çetinkaya #şahap çetinkaya #hdp
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