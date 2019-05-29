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Son dakika haberleri... Doğan Kitap, pedofilinin yer aldığı Elif Şafak'ın Mahrem kitabıyla ilgili bunları paylaşmış

Doğan Kitap'ın sosyal medya hesabından, Elif Şafak'ın pedofili ifadelerinin yer aldığı Mahrem isimli kitabıyla ilgili geçen senelerde yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Doğan Kitap, pedofilinin yer aldığı Elif Şafak'ın Mahrem kitabıyla ilgili bunları paylaşmış

Buna göre, 2 Ocak 2019 tarihinde "'Çocukluğun arka bahçesi vişne ekşisi tadındadır. Hatırlamak, bayramlık elbiselerde leke bırakır. Oysa herşeyi unutmak kabildir. İyidir unutmak, göz temizliğidir. İnsan unutunca ve unuttukça, bir kedi gibi kendi kabahatinin üstünü örtebilir.'

-Elif Şafak/Mahrem-" ifadeleri yer almmıştı.

Öte yandan 6 Şubat 2019 tarihinde de şunlar paylaşılmıştı:

""Unutmak göz temizliği. Her bahar muhakkak yapmalı. Unutmazsak yaşayamayız! Unutmazsak yaşatmayız." E

Elif Şafak’ın Mahrem'i Huban Korman’ın çizimleriyle... #mahrem @Elif_Safak"

ulusal.com.tr



Etiketler; #doğan kitap #elif şafak #mahrem
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