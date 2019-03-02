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Son dakika haberleri... Doğu Perinçek: Çin'den öğreneceğimiz çok şey var

Resmi davetli olarak gittikleri Çin'de temaslarda bulunan Vatan Partisi heyeti yurda döndü. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Çin'in Uygur Özerk Bölgesinde dünyaya örnek bir politika izlediğini belirtti. Uygulamaların Kemalist Devrim ile benzerliğine dikkat çeken Perinçek, hükûmeti, Çin'i hedef alan provakasyonlara karşı uyardı

Son dakika haberleri... Doğu Perinçek: Çin'den öğreneceğimiz çok şey var

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, İstanbul'da kameralar karşına geçti, Çin devletinin davetlisi olarak yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını tek tek anlattı.

Bir haftadır Çin'de bulunan Vatan Partisi heyeti yurda dönüş yaptı.
 
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in birlik ve beraberlik içinde yaşadığını söyledi.

Uygur Özerk bölgesinde yürütülen provaskonyonlara da yanıt veren Perinçek, "Türk Hükümeti, Amerika'nın dolduruşuna gelmesin" dedi.

Perinçek, Çin'in Uygur'da dünyaya karşı örnek bir uygulama yaptığını kanıtlarıyla anlattı. Uygulamalarının Kemalist Devrim'le benzerliğini anlattı. 

Amerika güdümlü Uygur yalanlarına karşı önemli uyarılar yapan Perinçek, Türk-Çin işbirliğinin önemini vurguladı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #doğu perinçek #vatan partisi
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