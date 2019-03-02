Çin devletinin davetlisi olarak Doğu Perinçek Başkanlığında Çin'e giden Vatan Partisi heyeti Türkiye'ye döndü. Sinciang Uygur Özerk Bölgesi ve Pekin'de yapılan çalışmalar ve Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan görüşmeler ile ilgili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından bilgilendirme toplantısı yaptı

Çin devletinin davetlisi olarak Doğu Perinçek Başkanlığında Çin'e giden Vatan Partisi heyeti Türkiye'ye döndü. Sinciang Uygur Özerk Bölgesi ve Pekin'de yapılan çalışmalar ve Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan görüşmeler ile ilgili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından bilgilendirme toplantısı yaptı



