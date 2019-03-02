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Son dakika haberleri... Doğu Perinçek, Çin ziyareti sonrası bilgilendirme toplantısı yaptı

Çin devletinin davetlisi olarak Doğu Perinçek Başkanlığında Çin'e giden Vatan Partisi heyeti Türkiye'ye döndü. Sinciang Uygur Özerk Bölgesi ve Pekin'de yapılan çalışmalar ve Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan görüşmeler ile ilgili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından bilgilendirme toplantısı yaptı

Son dakika haberleri... Doğu Perinçek, Çin ziyareti sonrası bilgilendirme toplantısı yaptı

Çin devletinin davetlisi olarak Doğu Perinçek Başkanlığında Çin'e giden Vatan Partisi heyeti Türkiye'ye döndü. Sinciang Uygur Özerk Bölgesi ve Pekin'de yapılan çalışmalar ve Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan görüşmeler ile ilgili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından bilgilendirme toplantısı yaptı

 

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek
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