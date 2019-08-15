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Son dakika haberleri... Doğu Perinçek: Esad davet etti, Şam'a gideceğiz

Vatan Partisi, Suriye'de çözüm için devrede. Doğu Perinçek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Şam'a gidecek... Hükümetle görüşmeler de sürüyor. Vatan Partisi lideri Perinçek, Euronews'e verdiği röportajda çözüm için Suriye ile anlaşıldığını açıkladı... Plan ise Türkiye'nin kontrolündeki güçlerin silah bırakarak teslim olması ve affedilmesi...

Son dakika haberleri... Doğu Perinçek: Esad davet etti, Şam'a gideceğiz

Suriye hükümeti ile işbirliği için kolları sıvadı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek eylül ayında Şam'a gidecek.

Suriye'de çözüm meşru hükümet ile anlaşmadan geçiyor. Perinçek ise Suriye'de güvenliğin tamamen sağlanması için köprü olacak. Şam'daki temaslarıyla ilgili Ankara ile de görüşmelerini sürdüren Vatan Partisi lideri çözüm planını açıkladı.

Suriye ordusunun operasyon alanındaki silahlı grupların teslim olmasını içeren planda Şam yönetimi silah bırakanları affedecek.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge hakkında ise iki noktaya dikkat çekti. Amerika ile varılan mutabakatın Türkiye'nin başarısı olduğunu ifade eden Perinçek, Washington'un oyalama taktiğine de dikkat çekti.

Doğu Perinçek bir de çıkış yaptı; "Amerika dostumuz olacak" dedi, çünkü diye ekledi...

Siyasi tartışmaların odağında olan Doğu Perinçek, Türkiye'nin iç ve dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrına kadar pek çok güncel başlığı Euronews RÖP programında anlattı. Yeniden Asya Açılımı da gündemindeydi.

Türkiye'nin Asya'ya yönelen çizgisinin somut adımlarından olan S-400'ler de gündemindeydi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #suriye #doğu perinçek
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