Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ermeni suikastçı Soğomon Tehliryan'a ait bir heykelin Ermenistan'dan kaldırılmasına yönelik önerisine AK Parti'den destek geldi

Dünya Azerbaycanlıları Platformu, "Dünya Azerbaycanlılarının Türkiye Buluşması" isimli bir konferans düzenledi.



Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da katıldı.







PERİNÇEK'TEN 'HEYKELİ KALDIRALIM' ÖNERİSİ



Konferansta konuşan Perinçek, Ermenistan'ın Talat Paşa’yı öldüren Ermeni suikastçı Soğomon Tehliryan’a ait bir heykeli kent meydanına dikmesine tepki gösterdi.







Dünya Azerbancanlıları Platformu'nun ilk görevinin söz konusu heykelin kaldırılması olduğunu belirten Perinçek, "Bizim yerimiz Asya’dır, Avrasya’dır. Azerbaycan dernekleriyle Lozan’da, Berlin’de, Paris’te Ermeni soykırımı yalanına karşı birlikte mücadele ettik. Şimdi de bu heyeti Ermenistan’da dikilen heykeli kaldırtmak için mücadeleye çağırıyorum" dedi.



Perinçek'in konuşması salondan büyük alkış aldı.







AK PARTİ'DEN PERİNÇEK'İN ÖNERİSİNE DESTEK



Perinçek'in ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da Perinçek'in önerisine destek verdi.



Perinçek'in konuşmasının çok doğru olduğunu vurgulayan Ayrım, platformun ilk somut eyleminin söz konusu heykelin kaldırılması için girişimde bulunmak olduğunu ifade etti.







Ayrım, "Sayın Perinçek ifade etti. Nedir o somut iş? Bir Ermeni anıtı yapılıyor, bizim bunu kabul etmeye tahammülümüz yok. Ben sayın Perinçek'in önerisine katılıyorum. Bu platformda böyle bir sonuç çıkmasını rica ediyorum. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



