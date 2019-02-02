Vatan Partisi lideri Perinçek, TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmenin ardından Perinçek, "Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve ekonomik zorluklardan bir üretim ekonomisi ile çıkmak konularında görüş alışverişi yaptık" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kavacık'taki ofisinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü.



Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık yarım saat sürdü.



Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perinçek şöyle konuştu:



"Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım ile görüştük. Çok güzel bir görüşme oldu. Görüşmenin odağında vatanımızın bütünlüğü, Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin ekonomisinin de zorluklardan bir üretim ekonomisi ile çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Şu anda inanıyoruz; Türkiye bu zorlukları, çetin koşulları yenecek kabiliyete ve güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir."



ulusal.com.tr