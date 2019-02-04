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Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten Erdoğan'ın "PKK eşittir HDP" sözleriyle ilgili açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "PKK eşittir HDP" açıklamasından hareketle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarla ilgili basın toplantısı düzenliyor

Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten Erdoğan'ın "PKK eşittir HDP" sözleriyle ilgili açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "PKK eşittir HDP" açıklamasından hareketle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarla ilgili basın toplantısı düzenliyor

 

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #pkk eşittir hdp
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