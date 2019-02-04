Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "PKK eşittir HDP" açıklamasından hareketle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarla ilgili basın toplantısı düzenliyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "PKK eşittir HDP" açıklamasından hareketle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarla ilgili basın toplantısı düzenliyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "PKK eşittir HDP" açıklamasından hareketle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarla ilgili basın toplantısı düzenliyor