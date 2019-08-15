Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında bazı TV kanallarının mikrofonlarına yansıyan sözleri nedeni ile eleştirilerin hedefi haline gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten destek geldi. Perinçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatanı ve ekmek teknemizi savunan Türk-İş’le ve Ergün Atalay Başkanla birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Kamu işçilerinin zam oranları belli olduğu Toplu İş Sözleşmesi görüşmesine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın sözleri damgasını vurmuştu. Atalay, belirlenen zam oranları için imza atılırken, Çalışma Bakanına doğru yönelerek "Uzasa işi karıştıracağız, en azından böyle kapattım" demişti.



Bu sözler üzerine "Sarı sendikacılıkla" suçlanan Atalay, eleştirilere yanıt vermiş, sözlerinin kamu işçisinin zam oranlarıyla ilgili değil, taşeron işçilerle ilgili olduğunu ifade etmişti.



"İşçinin başını aşağıya düşerek hiçbir şey yapmadım. Kamuoyunda bizi tanımayanlar haksızlık, yanlış yapıyorlar" diyen Atalay'a Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten destek geldi.



Perinçek Twitter hesabından yaptıpı paylaşımda "Vatanı ve ekmek teknemizi savunan Türk-İş’le ve Ergün Atalay Başkanla birlikteyiz." ifadesini kullandı.





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