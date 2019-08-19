Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Doğu Perinçek, şunları belirtti:
"1) HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur.
2) HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor.
3) PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil.
4) PKK/HDP'ye özgürlük yok.
5) HDP kapatılmalı."
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı." ifadelerini kullandı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.