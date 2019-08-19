Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı." ifadelerini kullandı. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak, PKK/HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı." denildi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Doğu Perinçek, şunları belirtti:



"1) HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur.



2) HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor.



3) PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil.



4) PKK/HDP'ye özgürlük yok.



5) HDP kapatılmalı."



DOĞU PERİNÇEK, SÜLEYMAN SOYLU'YU ARADI



Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak, PKK/HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı." denildi.



ulusal.com.tr