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Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten HDP'li belediyelere operasyon açıklaması! Perinçek, Süleyman Soylu'yu aradı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı." ifadelerini kullandı. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak, PKK/HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı." denildi

Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten HDP'li belediyelere operasyon açıklaması! Perinçek, Süleyman Soylu'yu aradı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, şunları belirtti:

"1) HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur.

2) HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor.

3) PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil.

4) PKK/HDP'ye özgürlük yok.

5) HDP kapatılmalı."

DOĞU PERİNÇEK, SÜLEYMAN SOYLU'YU ARADI

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak, PKK/HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #son dakika haberleri #son dakika #vatan partisi
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