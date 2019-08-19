Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Doğu Perinçek, şunları belirtti:
"1) HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur.
2) HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor.
3) PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil.
4) PKK/HDP'ye özgürlük yok.
5) HDP kapatılmalı."
DOĞU PERİNÇEK, SÜLEYMAN SOYLU'YU ARADI
Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak, PKK/HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı." denildi.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı." ifadelerini kullandı. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak, PKK/HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı." denildi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklamalarda bulundu.