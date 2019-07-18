Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten Selçuk Özdağ'a cevap

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ’ın açık bir şekilde FETÖ cephesinden konuştuğunu belirtti ve ‘Gül, Babacan ve Davutoğlu FETÖ’nün siyasi ayağıdır’ sözüne açıklık getirdi. Türkiye’ye tehdidin ABD’den geldiğini ifade eden Perinçek, "Her cephede Doğu Fırat, Batı Fırat nereye baksak ABD’den geliyor. FETÖ de ABD’nin bir oyuncağı. 15- 16 Temmuz gecesi Türk- Amerikan savaşı yaşadık. ABD, AK Parti’yi bölmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Türkiye milleti ve devleti ile ABD’ye direniyor" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ’ın, TV5’te dün katıldığı programda söylediği ifadelere cevap verdi.



Tarafsız Haber Ajansı’ndan Sorel Dağıstanlı’ya konuşan Doğu Perinçek Selçuk Özdağ’ın açıkça FETÖ cephesinden konuştuğunu belirtti.



Doğu Perinçek, Özdağ’ın açık bir şekilde FETÖ cephesinden konuştuğunu belirtti ve ‘Gül, Babacan ve Davutoğlu FETÖ’nün siyasi ayağıdır’ sözüne açıklık getirdi. Türkiye’ye tehdidin ABD’den geldiğini ifade eden Perinçek,” Her cephede Doğu Fırat, Batı Fırat nereye baksak ABD’den geliyor. FETÖ de ABD’nin bir oyuncağı. 15- 16 Temmuz gecesi Türk- Amerikan savaşı yaşadık. ABD, AK Parti’yi bölmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Türkiye milleti ve devleti ile ABD’ye direniyor” dedi.



Röportajın tamamı şu şekilde:



"Eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ, TV5’te dün katıldığı programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e sert eleştirilerde bulundu. Gazeteci Suat Toktaş’ın sorularını yanıtlayan Özdağ, Perinçek’in açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı’na selam çaktığını söyledi. Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Doğu Perinçek ise Selçuk Özdağ’ın açıkça FETÖ cephesinden konuştuğunu belirtti.



Eski AK Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, TV5’te Düşünme Vakti programında gazeteci Suat Toktaş’ın sorularını yanıtladı. Toktaş’ın, Doğu Perinçek’in yaptığı “FETÖ’nün siyasi ayağı Gül, Babacan ve Davutoğlu’dur” açıklamasını hatırlatması üzerine sert yanıt veren Özdağ, Perinçek’in geçmişinden alıntılar yaparak “Perincek, Türk ordusu Kıbrıs’ta işgalcidir diyordu, işgalci mi? Türk ordusu Fırat’ın doğusunda boğulmuştur diyordu. Bunu diyen bir adam bugün Gül hakkında Babacan hakkında ve Davutoğlu hakkında konuşabilir mi? diye sordu. Perinçek’in Bekaa Vadisinde Abdullah Öcalan’a çiçekler verdiğini hatırlatan Özdağ, “ardından da diyeceksiniz ki bu üç kişi FETÖ’cüdür. Hangi delille, kime selam çakıyorsunuz?” İfadelerini kullandı.



Suat Toktaş’ın, ‘kime selam çakıyor’ sorusu üzerine Özdağ, “Sayın Cumhurbaşkanına selam çakıyor. Yani ‘Bunlar yeni bir parti kurma hazırlığı içindeler, bakın görüyor musunuz ben hukukunuzu koruyorum…’ Sayın Erdoğan kendi hukukunu koruyacak kadar tecrübeli bir siyasetçi, kendisiyle ilgili, arkadaşları ile ilgili konuşma yapabilecek kadar tecrübeli bir siyasetçi, zaten konuşuyor da kendisi” dedi.



Davutoğlu ekibine yakınlığı ile bilinen Özdağ’ın açıklamaları üzerine Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Özdağ’ın açık bir şekilde FETÖ cephesinden konuştuğunu belirtti ve ‘Gül, Babacan ve Davutoğlu FETÖ’nün siyasi ayağıdır’ sözüne açıklık getirdi. Türkiye’ye tehdidin ABD’den geldiğini ifade eden Perinçek,” Her cephede Doğu Fırat, Batı Fırat nereye baksak ABD’den geliyor. FETÖ de ABD’nin bir oyuncağı. 15- 16 Temmuz gecesi Türk- Amerikan savaşı yaşadık. ABD, AK Parti’yi bölmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Türkiye milleti ve devleti ile ABD’ye direniyor” dedi.



“ABD, AKŞENER’İ MHP’DEN ALIP, HDP PKK’NIN YANINA KOYDU”



Amerika’nın MHP’yi böldüğünü öne süren Perinçek, Meral Akşener’in ABD tarafından MHP’den koparıldığını ve HDP PKK’nın yanına yerleştirildiğini belirtti. ABD’nin AK Parti ve MHP’den parçalar kopararak Türkiye’nin direncini kırarak kendi lehine olan güçleri kuvvetlendirmeye çalıştığını söyledi. Babacan, Gül ve Davutoğlu’nun AK Parti’den koparılıp CHP’nin, İYİ Parti ’nin, HDP PKK’nın yanına mevzilendirildiğini öne sürdü.



“MAL MEYDANDA; BABACAN, GÜL VE DAVUTOĞLU ABD CEPHESİNDEN SİYASET YAPIYOR”



Selçuk Özdağ’ın ‘Hangi delille?’ sorusuna yanıt veren Perinçek, “Ben bir sorgu savcısı değilim, emniyet sorgusu yapmıyorum. Mal meydanda. Babacan da, Gül de, Davutoğlu da ABD cephesinden siyaset yapıyorlar. Daha ne delili” dedi. Perinçek, “Selçuk Özdağ Bey çok açık bir şekilde ABD-FETÖ cephesinden konuşuyor. Rahatsız olmuş, çünkü Babacanların, Güllerin, Davutoğluların kimliği bir kez daha şekilleniyor. Babacanı kim destekliyor? ABD’den Demirtaş’a kadar herkes Babacan yanlısı” dedi. Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman ABD’de Foreign Policy’nin, “ABD, Ankara’daki adamını kaybediyor” diye yazdığını söyleyen Perinçek, “ Selçuk Bey de kaybedenler arasında mevzileniyor. Ankara’yı da kaybettiler, Türkiye’yi de kaybettiler. Türkiye’nin geleceğinde onlara yer yok” dedi.



“ÖCALAN’A BEN ÇİÇEK VERMEDİM O BANA VERDİ”



Gül, Babacan ve Davutoğlu’nun Türkiye’nin karşısında durdukları için FETÖ’nün siyasi ayağı olduklarını iddia eden Perinçek, “ABD, AK Parti’yi Türkiye tarafına geçtiği için hedef alıyor. ABD basını, ‘Erdoğan yeşil Kemalist oldu, Perinçek’in yanına geçti’ diyor.” dedi. Özdağ’ın Fırat’ın doğusu, Kıbrıs ve Öcalan’a çiçek verdi açıklamalarına da yanıt veren Perinçek, “İddiaları yalan. Fırat’ın doğusu konusunda kendi müttefikleri bunları söyledi. Rauf Denktaş’a çok güvenirdim, en yakın arkadaşımdı. Öcalan’a ben çiçek vermedim o bana çiçek verdi. Türkiye’nin bütünlüğü için çok önemli bir iş yaptım. Öcalan da, ‘Doğu Perinçek beni ABD ve İsrail’in yanında yer alma diye uyardı” dedi."



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