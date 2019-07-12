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Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten teslimatına başlanan S-400'lerle ilgili açıklama

S-400 teslimatına başlandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "S-400'lerin gelişini selamlıyoruz. Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk Devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler Yeni Dünyanın kuruluşunu bildirmektedir." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten teslimatına başlanan S-400'lerle ilgili açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, teslimatına başlanan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Doğu Perinçek, şunları belirtti:

"S-400'lerin gelişini selamlıyoruz. Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

Türkiye, Atatürk Devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. 

S-400'ler Yeni Dünyanın kuruluşunu bildirmektedir.

Türkiye Doğu Akdeniz'de de yalnız kalmayacak. Suriye ile dostluk ve işbirliği kaçınılmazdır. S-400'lerin gelişi o zaman esas anlamını kazanacaktır.

Yeni Dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü konumda olacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #vatan partisi #doğu perinçek
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