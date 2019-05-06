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Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten YSK'nın İstanbul kararının ardından ilk açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi.

Son dakika haberleri... Doğu Perinçek'ten YSK'nın İstanbul kararının ardından ilk açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi.

YSK'nın İstanbul seçimleri için aldığı seçimleri yenileme kararının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ilk değerlendirmesini Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında yaptı

Perinçek, YSK'nın aldığı bu kararı, 'Türkiye seçim bile yapamıyor' sözleriyle değerlendirdi.

Perinçek, "İstanbul seçimi yasa dışı ilan edildi. Demek ki Türkiye seçim yapamıyor. Ekonomik krize bir de seçim yapamayan Türkiye eklendi." dedi.

Etiketler; #ysk #doğu perinçek
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