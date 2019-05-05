Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarında okuyucularıyla buluşan Perinçek, Kaynak Yayınları standında kendine ayrılan bölümde kitaplarını imzaladı.



Perinçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.



Saldırıda AA ofisinin de hedef alınması nedeniyle AA çalışanlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Perinçek, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansımız, bizim ajansımız. Şimdi Anadolu Ajansı bir kez daha gazi oldu. Zaten Anadolu Ajansımız bilindiği gibi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulmuştu. İlk gaziliği İstiklal Savaşı'nda Anadolu Ajansı'nın... Şimdi de İsrail'in bu uğursuz, meşum ve melun saldırısına uğradı, bir kez daha gazi oldu. Gazi Anadolu Ajansımızı kutluyorum, o bizim ajansımızdır, bizi neredeyse 100 yıldır bilgilendiriyor. Türkiye'nin kalesi olmuştur. Onlarla beraberiz, dayanışma halindeyiz. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı Bey'e buradan bir kez daha 'Geçmiş olsun' diyoruz. Onlara güvenimizi, sevgi ve saygımızı ifade ediyoruz."



"Türkiye'yi hedef alanlar, bunun altında kalır"

ABD ve İsrail'in, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yıllardır "Nemesis" ve "Noble Dina" tatbikatları yaptığını ifade eden Perinçek, "Amerika ve İsrail donanmaları Türkiye'yi tehdit ediyor. Enerji kaynaklarımızı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte tehdit ediyor. İsrail'in bu saldırısı da bizim açımızdan şaşırtıcı değil. Yani onun nerede olduğunu, hangi konumda olduğunu, ülkemize olan düşmanlığını biliyoruz. Bizi bir kez daha uyarmış oldu İsrail bu saldırısıyla ama şunu belirtelim; Türkiye'yi hedef alanlar, bunun altında kalır." değerlendirmesini yaptı.



