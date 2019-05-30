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Son dakika haberleri... Dorock XL'den Gaye Akıl, Meydan Beşiktaş ve Şahin Şeker açıklaması

Dorock XL'den çalışanı Gaye Akıl'ın Meydan Beşiktaş ve otopark alanının mülk sahibi Şahin Şeker tarafından şiddete maruz kalmasına dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gaye Akıl’ın maruz kaldığı çirkin şiddet olayının gerçekleştiği gece markamızı Meydan Beşiktaş projesinin içerisinden tamamen çekmiş bulunmaktayız. Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız. Olayla ilgili hukuki süreç de şirket avukatımız Çağdaş Çelik tarafından yürütülmektedir" denildi

Son dakika haberleri... Dorock XL'den Gaye Akıl, Meydan Beşiktaş ve Şahin Şeker açıklaması

Dorock XL'den olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Merhaba,

Haberlere konu olan arkadaşımız Gaye Akıl, Dorock XL’da 5 yıldır yürüttüğü görevine halen devam etmektedir. Darp olayını gerçekleştiren Şahin Şeker Beşiktaş Dorock XL markasının değil, sadece markanın bulunduğu Meydan Beşiktaş ve otopark alanının mülk sahibidir.

Gaye Akıl’ın maruz kaldığı çirkin şiddet olayının gerçekleştiği gece markamızı Meydan Beşiktaş projesinin içerisinden tamamen çekmiş bulunmaktayız. Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız. Olayla ilgili hukuki süreç de şirket avukatımız Çağdaş Çelik tarafından yürütülmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #dorock xl #gaye akıl #meydan beşiktaş #şahin şeker
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