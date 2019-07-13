Son dakika haberleri... Dünya basınında S-400 yankıları! "Erdoğan, batıya veda etti"

S-400 sevkiyatının başlaması dünya medyasında geniş yer buldu. Haberi üst sıradan okuyucularıyla paylaşan ajans ve gazeteler, sevkiyatın Amerika'nın tehditlerine rağmen yapıldığını vurguladı

S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı dünya medyasının dikkatini Mürted Hava üssüne çevirdi.



S-400, Amerikan basınında geniş yer buldu.



NYT: SEVKİYAT YAPTIRIMLARI TETİKLEYEBİLİR



New York Times gazetesi, sevkiyatın Amerika'nın yaptırımlarını tetikleyebilecek ve Ankara'nın NATO ittifakını sınayacak bir süreç olduğunu yazdı. Sevkiyat ile Ankara'nın NATO ittifakını sınayacak bir sürecin başladığı kaydedildi. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington yönetiminin tüm yaptırım tehditlerine ve F-35 savaş uçağı satın alımının iptal edilmesi olasılığına rağmen S-400 alımından vazgeçmediği belirtildi.



Washington Post ise Türkiye'nin S-400 hamlesini Erdoğan'ın Rusya'yla işbirliği konusunda gittikçe artan isteğini gösterdiği şeklinde yorumladı. Haberde Amerika Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı destekler nitelikte açıklamalar yaptığı aktarıldı. Haberde G20 Zirvesi'nde iki liderin görüşmesine değinilerek Erdoğan'ın bu görüşme sonrasında Amerika'nın yaptırım uygulayacağına inanmadığını söylediği hatırlatıldı.



PRAVDA: SEVKİYAT ABD İLE TANSİYONU YÜKSELTTİ



Rus Pravda Gazetesi, S-400 hava savunma sistemi sevkiyatının başladığını okuyucularına duyurdu. Gazete haberinde Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi alması dolayısıyla Türkiye ile Amerika arasında tansiyonun arttığını yazdı. Washington yönetiminin NATO üyesi Türkiye'nin aynı anda Amerika ve Rusya ile askeri işbirliği yapamayacağı konusunda ısrar ettiğini aktardı.



Çin'in Xinhua haber ajansı ise S-400'lerin Türkiye'ye gelişini duyurduğu haberinde Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmanın Amerika ile Türkiye arasında tartışmalara neden olduğunu yazdı. Xinhua, S-400 teslimatının Amerika'nın yaptırımlarını tetikleyebileceğini ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılabileceğini belirtti.



İran Press TV ise S-400'lerin teslimatının gerçekleştiğini duyurduğu haberinde teslimatın baskısı ve yaptırım tehditlerine karşın gerçekleştiğini vurguladı. Haberde, Amerika'nın F-35 eğitim programı gören Türk pilotlarının eğitimlerini durdurduğu da hatırlatıldı.



MONDE: NATO'NUN DOĞU AYAĞI, TÜRKİYE



Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin NATO savunma sistemi ile uyumsuz olan Rus S-400'leri satın almasının Washington'ın öfkesini kışkırttığını yazdı. Gazete haberinde Amerika'nın tüm ikazlarına rağmen teslimatın gerçekleştirildiğini okuyucularıyla paylaştı. Haberde, Türkiye'nin 1952'den bu yana Atlantik İttifakı'nın Doğu ayağı olduğu kaydedildi ve Türkiye'nin Eylül 2017'de Ruslar ile S-400 alımı için anlaşma imzalamasının müttefikleri için soğuk duş etkisi yarattığı kaydedildi.



DIE WELT: ERDOĞAN BATIYA VEDA ETTİ



Alman Die Welt gazetesi ise S-400 sevkiyatını "Erdoğan, Rusya'nın füzeleriyle Batı'ya veda etti" şeklinde manşete taşıdı. Haberde Türkiye'nin, üyesi olduğu NATO'ya ve "stratejik ortağı" Amerika'nın sert eleştirilerine rağmen hava savunma sistemlerinin ilk sevkiyatının yaptığı kaydedildi.



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