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Son dakika haberleri... Düzce'de İlayda Sinem Kaplan'ın de cansız bedenine ulaşıldı

Düzce’de selde kaybolan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın de cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'i arama çalışmaları ise devam ediyor

Son dakika haberleri... Düzce'de İlayda Sinem Kaplan'ın de cansız bedenine ulaşıldı
Düzce'de yaşanan sel felaketinde 9 gün geride kalırken 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 

Esmahanım köyünde sele kapılarak kaybolan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bedeni bulundu.

Küçük İlayda, Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu.

Selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'i arama çalışmaları ise devam ediyor. 

İlayda ile birlikte Düzce faciasında bilanço 6'ya yükseldi. 

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşmıştı. Çok sayıda yerleşim yerinde sel ve heyelan meydana gelmişti.


ulusal.com.tr
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