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Son dakika haberleri... Düzce'den acı haber: 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Trabzon'un ardından Düzce'de sel felaketini yaşandı. Durum içler acısı. Sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hâlâ kayıp olan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan afet yüzünden Esmahanım köyünün yüzde 70'i boşaltıldı. Köylüler bölgenin biran önce afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.

Son dakika haberleri... Düzce'den acı haber: 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Sel felaketinin ağır bilançosu gün yüzüne çıkmaya devam ediyor...

Felaketten etkilen bölgelerden biri Esmahanım köyünde sele kapılan 6 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Hala kayıp olan 5 kişi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarında 226 personel, 34 araç,16 bot, 8 köpek, 3 helikopter ve bir uçak görev yapıyor.

Ccamlar parçalandı evler ikiye bölünde köyün yüzde 70'i boşaltıldı.

Selden önce yani felaketten önce burda ev vardı...

Köylüler buranınj biran önce afet bölgesi ilan edilmesini istiyor.


HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #düzce
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