e-Devlet Kapısı tarafından bir duyuru yapıldı. Duyuruda, "Son günlerde sosyal medya ve internet sayfaları üzerinden yapılan sahte e-Devlet yayınlarına lütfen itibar etmeyiniz. Resmi internet adreslerimiz haricinde yapılan bilgilendirmelerin tamamı asılsızdır." denildi. Açıklamada, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları da yer aldı

e-Devlet Kapısı'dan önemli bir açıklama geldi.



Yapılan duyuruda şunlar denildi:



"Son günlerde sosyal medya ve internet sayfaları üzerinden yapılan sahte e-Devlet yayınlarına lütfen itibar etmeyiniz.



Resmi internet adreslerimiz haricinde yapılan bilgilendirmelerin tamamı asılsızdır.



E-Devlet Kapısı Resmi İnternet Sayfası: http://www.turkiye.gov.tr 'dir.



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