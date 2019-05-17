e-Devlet Kapısı'dan önemli bir açıklama geldi.
Yapılan duyuruda şunlar denildi:
"Son günlerde sosyal medya ve internet sayfaları üzerinden yapılan sahte e-Devlet yayınlarına lütfen itibar etmeyiniz.
Resmi internet adreslerimiz haricinde yapılan bilgilendirmelerin tamamı asılsızdır.
E-Devlet Kapısı Resmi İnternet Sayfası: http://www.turkiye.gov.tr 'dir.
Resmi Sosyal Medya Hesaplarımız:
Twitter: https://twitter.com/ekapi
Facebook: https://www.facebook.com/edevletkapi
Instagram: https://www.instagram.com/edevletkapisi"
ulusal.com.tr
e-Devlet Kapısı tarafından bir duyuru yapıldı. Duyuruda, "Son günlerde sosyal medya ve internet sayfaları üzerinden yapılan sahte e-Devlet yayınlarına lütfen itibar etmeyiniz. Resmi internet adreslerimiz haricinde yapılan bilgilendirmelerin tamamı asılsızdır." denildi. Açıklamada, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları da yer aldı
e-Devlet Kapısı'dan önemli bir açıklama geldi.