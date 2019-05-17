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Son dakika haberleri... e-Devlet'ten önemli duyuru: Tamamı asılsızdır

e-Devlet Kapısı tarafından bir duyuru yapıldı. Duyuruda, "Son günlerde sosyal medya ve internet sayfaları üzerinden yapılan sahte e-Devlet yayınlarına lütfen itibar etmeyiniz. Resmi internet adreslerimiz haricinde yapılan bilgilendirmelerin tamamı asılsızdır." denildi. Açıklamada, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları da yer aldı

Son dakika haberleri... e-Devlet'ten önemli duyuru: Tamamı asılsızdır

e-Devlet Kapısı'dan önemli bir açıklama geldi.

Yapılan duyuruda şunlar denildi:

"Son günlerde sosyal medya ve internet sayfaları üzerinden yapılan sahte e-Devlet yayınlarına lütfen itibar etmeyiniz.

Resmi internet adreslerimiz haricinde yapılan bilgilendirmelerin tamamı asılsızdır.

E-Devlet Kapısı Resmi İnternet Sayfası: http://www.turkiye.gov.tr 'dir.

Resmi Sosyal Medya Hesaplarımız:

Twitter: https://twitter.com/ekapi

Facebook: https://www.facebook.com/edevletkapi

Instagram: https://www.instagram.com/edevletkapisi"

ulusal.com.tr

Etiketler; #e-devlet
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